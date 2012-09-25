«Кредитпромбанк» могут продать совладельцу «Дельта Банка»

Миноритарии «Кредитпромбанка», которые стали его акционерами в результате реструктуризации задолженности банка перед кредиторами на общую сумму 400 млн долл., будут принимать консолидированное решение о возможной продаже акций. Об этом сказал УНИАН представитель одного из кредиторов, комментируя информацию о переговорах по продаже контрольного пакета акций «Кредитпромбанка» совладельцу «Дельта Банка» Николаю Лагуну.

«Пока переговоры идут (о продаже контрольного пакета - УНИАН). Пока они никуда еще «не зашли», - сказал собеседник агентства, - Мы проводили реструктуризацию задолженности консолидировано, и решение о возможной продаже акций также будет консолидированным».

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года пул иностранных кредиторов договорился о реструктуризации задолженности «Кредитпробанка» на общую сумму 400 млн долл. В результате договоренностей была осуществлена конвертация краткосрочных кредитов на общую сумму около 300 млн долл. в более длинные инструменты, другая часть - на уровне 100 млн долл. инвестирована в акционерный капитал.

Для приобретения акций кредиторами была создана кипрская компания Kalouma Holdings Limited, которая в результате проведенной в 2011 году допэмиссии стала владельцем 47,783% «Кредитпромбанка».

Справка УНИАН. ПАО "Кредитпромбанк" создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка 1 июля 2012 года составляли 12,583 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 9,928 млрд грн, обязательства - 10,439 млрд грн, уставный капитал - 2,636 млрд грн, собственный капитал - 2,144 млрд грн.

«Кредитпромбанк» за январь-июнь 2012 года получил прибыль 1,622 млн грн.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 января 2011 года, являлись компании Kalouma Holdings Limited (Кипр) - 47,783%, Fintest Holdings Limited (Кипр) - 28,717%,

Homertron Trading Limited (Ирландия) - 23,5%.

Акционерами компании Kalouma Holdings Limited являются 28 иностранных финансовых институций, в частности, Европейский банк реконструкции и развития.