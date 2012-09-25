Минфин выплатил 75,3 млн долл. дохода по облигациям внешнего госзайма 2010 года

Министерство финансов Украины осуществило выплату купонных доходов по номинированным в долларах США облигациям внешнего государственного займа Украины 2010 года, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, общая сумма платежа составила 75,31 млн долл.

Справка УНИАН. В сентябре 2010 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 2 млрд долл. с погашением в 2015 году (500 млн долл.) и в 2020 году (1,5 млрд долл.).

Заимствования осуществлялись по ставке 6,875% годовых и 7,75% годовых соответственно.