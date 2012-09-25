Минфин привлек в госбюджет 780,34 млн грн от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 25 сентября, Министерству финансов Украины удалось привлечь в государственный бюджет 780,34 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил три заявки ОВГЗ с датой погашения 2 августа 2017 года (доразмещение), сумма привлечения составила 213,94 млн грн. Доходность составила 14,3%.

Также Минфин удовлетворил единственную заявку по ОВГЗ с датой погашения 18 сентября 2019 года (первичное размещение), в результате привлек в госбюджет 200 млн грн. Доходность бумаг установлена на уровне — 14,3%.

При этом основной объем привлечения на аукционе, 25 сентября, обеспечило доразмещение ОВГЗ с индексированной стоимостью и датой погашения - 9 сентября 2015 года. Сумма привлечения составила 366,39 млн грн., доходность — 9,3%. Минфин удовлетворил все три поданные заявки

Как сообщал УНИАН, по мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, после очередного привлечения 600 млн долл. на внешних рынках Минфин не испытывает острой нужды в значительных дополнительных привлечениях.

«До завершения предвыборной кампании мы вряд ли увидим рыночные сделки на первичных аукционах», - отмечал эксперт.

На аукционе по продаже ОВГЗ 18 сентября Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 414,292 млн грн. Минфин удовлетворил две заявки ОВГЗ со сроком погашения 22 мая 2019 года. Доходность составила 14,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 лет отсутствовал.