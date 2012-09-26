В Японии заработали сенсорные банкоматы

Японский банк The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd со среды начал использовать банкоматы, которым для осуществления операций не требуется карточка или сберегательная книжка. Достаточно ввести дату рождения и приложить ладонь к сенсорному устройству, сообщает банк.

"Использование банкоматов, сканирующих биометрические данные клиента, - первый случай в Японии. После регистрации своих биометрических данных в банке через новый тип банкоматов можно проводить операции по вкладам даже в случае утери карточки или сберегательной книжки", - говорится в сообщении.

До конца сентября банк введет 18 таких банкоматов, а к весне будущего года намерен установить их в каждом отделении и крупных торговых точках города Огаки в префектуре Гифу, передает РИА "Новости".