Госстат сообщает о сокращении задолженности по зарплате

В Украине задолженность по выплате заработной платы в августе 2012 года сократилась на 3% по сравнению с июлем, и на 1 сентября составила 956,121 млн грн; с начала года задолженность сократилась на 2,2%; по сравнению с данными на 1 сентября 2011 года – на 17,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в августе зафиксирован в 10 областях Украины. Соответственно, сокращение задолженности наблюдалось в 14 областях, а также в АР Крым, Киеве и Севастополе.

В частности, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн грн) на 1 сентября т.г. зафиксирован в Донецкой – 166,588 млн грн (в августе сократилась на 7%, с начала года – на 16,8%, по сравнению с 1 сентября 2011 года – сократилась на 28,5%) и Харьковской областях – 119,761 млн грн (в августе выросла на 4,7%, с начала года – на 33%, по сравнению с 1 сентября 2011 года – сократилась на 15,8%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 сентября 2012 года составила 71,684 млн грн (в августе сократилась на 15%, с начала года – на 1,2%, по сравнению с 1 сентября 2011 года – сократилась на 25,1%).

Высокий уровень задолженности зафиксирован также в Луганской – 74,522 млн грн (в августе сократилась на 2,5%, с начала года – на 19,8%, по сравнению с 1 сентября 2011 года – сократилась на 26,8%) и Запорожской областях – 61,682 млн грн (в августе сократилась на 4,3%, с начала года выросла на 26,7%, по сравнению с 1 сентября 2011 года выросла на 31,1%).

Самый низкий уровень задолженности по заработной плате на 1 сентября т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 167 тыс. грн (в августе выросла на 38%, с начала года сократилась на 30,4%, по сравнению с 1 сентября 2011 года – сократилась почти в 10 раз), Ривненской – 1,6 млн грн (в августе сумма задолженности сократилась на 23,2%, с начала года – на 35,7%, по сравнению с 1 сентября 2011 года – сократилась на 31,7%) и Киевской областях – 3,203 млн грн (в августе сократилась на 8,5%, с начала года сократилась в 3 раза, по сравнению с 1 сентября 2011 года сократилась почти в 6 раз).

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году задолженность по зарплате сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составляла 1,218 млрд грн. В 2011 году задолженность сократилась на 19,8% – до 977,365 млн грн.