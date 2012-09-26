Торги на межбанке открылись незначительным ростом котировок

В среду, 26 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным повышением котировок – 8,1420/8,1490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2607/11, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4730/10,4855. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,2863/65 (вторник – 1,2893/95).

Во вторник, 25 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.