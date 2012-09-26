Госдолг Украины в августе сократился до 61,539 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2012 года составил 491,879 млрд грн, или 61,539 млрд долл., что на 1,02% меньше показателя на конец июля 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов Украины, сокращение госдолга в прошлом месяце произошло в основном за счет погашения 1 млрд долл. кредита российскому ВТБ.

Согласно предоставленной информации, общий правительственный долг за январь-август т.г. увеличился почти на 4% (на 31 декабря 2011 года – 59,216 млрд. долл.).

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в августе т.г. сократился на 2% – до 35,843 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) – вырос на 0,4%, до 25,696 млрд долл.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.