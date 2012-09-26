На торгах в среду падение пары EUR/USD продолжится - эксперт

На валютном рынке в среду, 26 сентября, стоит ожидать дальнейшего снижения пары EUR/USD - после прорыва поддержки 1,29 будет открыт путь к отметкам 1,2880 и 1,2850, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, Великобритания сегодня опубликует лишь отчет по розничной торговле. Но вряд ли именно это станет двигателем торгов. Движение GBP/USD может быть направлено в район 1.6150 сразу после прорыва 1,62.

USD/JPY продолжает торговаться вблизи минимумов, однако сегодня в дело могут вмешаться американские данные. Если сектор жилья продемонстрирует показатели выше прогнозов, пара может откатиться в район 78,00 с дальнейшей целью на 78,30.