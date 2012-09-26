Чистая прибыль предприятий Украины в первом полугодии составила 3,207 млрд грн

Чистая прибыль больших и средних предприятий за январь-июнь 2012 года составила 3,207 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, дынный показатель не учитывает результат деятельности банков (январь-июнь 2012 года банки закончили с прибылью - 1,568 млрд грн - УНИАН) и бюджетных учреждений. Также по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» данные приведены без учета растениеводства, животноводства и смешанного сельского хозяйства, которые отслеживаются только в годовой отчетности.

По информации Госстата, основной объем прибыли в первом полугодии т.г. обеспечили предприятия сферы транспорта и связи — 5,676 млрд грн, промышленные предприятия — 2,355 млрд грн и предприятия сферы торговли — 2,328 млрд грн.

Основную сумму убытка по итогам января-июня 2012 года показали предприятия, осуществляющие операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям — 6,242 млрд грн; предприятия, предоставляющие коммунальные и индивидуальные услуги, а также осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта — 1,965 млрд грн. В сфере сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства зафиксирован убыток — 70,8 млн грн, при том что 89,7% предприятий данной сферы отчетный период завершили с положительным финрезультатом (75,9 млн грн).

В целом, как сообщает Госстат, с убытком январь-июнь 2012 года завершили 42,5% больших и средних предприятий страны, при этом сумма убытка составила - 58,18 млрд грн.

Справка УНИАН. Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.