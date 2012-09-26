Налоговая будет вести досудебные расследования в режиме видеоконференций

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) подписала соглашение о поставках систем видеосвязи для подразделений, осуществляющих досудебные расследования, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В ГНСУ отмечают, что новая система позволит сократить расходы на следственные действия. В частности, опрос свидетелей и подозреваемых, очные ставки, идентификацию акцизных марок, паспортов, печатей и других документов можно будет осуществлять без командировок. «Это сэкономит как рабочее время следователей, так и бюджетные средства, которые расходовались на поездки в регионы при расследовании резонансных дел», - говорится в сообщении ГНСУ.

Налоговики подчеркивают, что видеоконференции актуальны именно для расследования экономических преступлений, поскольку в большинстве случаев преступники используют межрегиональные сети фиктивных предприятий, и доказательную базу нужно собирать по всей стране и за рубежом. Внедрение новой системы связи, надеются в ГНСУ, ускорит процесс сбора доказательств.

Кроме того, переоснащение правоохранителей обусловлено требованиями нового Уголовно-процессуального кодекса, который вступает в действие 19 ноября 2012 года.