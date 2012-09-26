Частные денежные переводы из-за рубежа составили 4% ВВП Украины

Объем частных денежных переводов из-за рубежа во втором квартале 2012 года составил 1,782 млрд долл., что соответствует 4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны (по итогам первого квартала т.г. этот показатель был на уровне 4,4% ВВП).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, объем переводов во втором по сравнению с первым кварталом 2012 года увеличился на 152 млн долл. с 1,630 млрд долл.

По итогам первого полугодия 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, переводы увеличились до 3,412 млрд долл. с 3,296 млрд долл. При этом, переводы через корсчета банков составили 1,539 млрд долл., через международные платежные системы — 1,402 млрд долл.

По оценкам НБУ, объем переводов с помощью неформальных каналов за январь-июнь т.г. составил 471 млн долл.

В информации регулятора указывается, что наибольший объем переводов в Украину за первое полугодие 2012 года был зафиксирован из России — более 1 млрд долл. Суммы переводов из США составили почти 300 млн долл., из Германии — около 200 млн долл., Греции — около 164 млн долл., Кипра — 160 млн долл., Италии — 144 млн долл., Великобритании — 114 млн долл.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов из-за рубежа в 2011 году составил 7,019 млрд долл., что составляло 4,2% ВВП страны за указанный период.