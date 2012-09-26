НБУ в августе увеличил физические объемы золота в резервах на 5,7%
17:16, 26 сентября 2012Финансы
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Национальный банк Украины (НБУ) в августе т.г. увеличил физические объемы золота в золотовалютных резервах на 5,7% - до 1,12 млн тройских унций.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
При этом номинальная стоимость золота в резервах Нацбанка в марте увеличилась до 1,860 млрд долл. с 1,714 млрд долл.
Удельный вес золота в резервах за прошлый месяц вырос до 6,2% с 5,7%.
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