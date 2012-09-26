Нацбанк может расходовать 8,427 млрд долл. международных резервов для выплат в валюте

Национальный банк Украины (НБУ) может расходовать 8,427 млрд долл. международных валютных резервов на протяжении последующих 12 месяцев (по состоянию на конец августа 2012 г.) для обеспечения выплат в иностранной валюте (на конец июля этот показатель составлял 8,443 млрд долл.).

Об этом говорится в информации Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, расходование резервов будет осуществляться с целью обеспечения выплат (основная сумма и проценты) сроком: до месяца - в размере 288,72 млн долл.; от 1 до 3 месяцев — 1,809 млрд долл.; от 3 до 12 месяцев — 6,321 млрд долл.

При этом предусмотренные поступления в международные резервы могут составить 8,21 млн долл.

Таким образом, сальдо чистых расходов международных резервов на протяжении последующих 12 месяцев может составить 8,419 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, размер международных валютных резервов на конец августа 2012 года составил 30 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины во втором квартале 2012 года увеличился на 1,6%, или на 2,071 млрд долл. - до 128,955 млрд долл., в I полугодии - вырос на 2,2%, или 2,719 млрд долл.