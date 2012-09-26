В среду изменился только индекс ставок по краткосрочным депозитам в гривне

В среду, 26 сентября, индекс ставок по депозитам физических лиц не изменился и оставался на уровне предыдущего дня, кроме краткосрочных депозитов в гривне.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Стоимость гривневых вкладов на три месяца увеличился до 17,71% с 17,56%.

Другие ставки по депозитам как в гривне, так и в инвалюте оставались на уровне предыдущего дня.

Так, индекс по вкладам в гривне на шесть месяцев был на уровне 18,63%, на девять месяцев - 18,69%, на 12 месяцев - 18,96%

Ставки по валютным вкладам также оставались на уровне предыдущего дня и были, в зависимости от срочности, в пределах: в долларах - 5,8-8,27%, в евро - 4,49-6,81%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.