НБУ дополнил порядок расчета максимальной стоимости субдолга в золоте

Национальный банк Украины (НБУ), своим постановлением №389 от 20 сентября 2012 года, дополнил порядок расчета максимальной стоимости субординированного долга, привлеченного в золоте в стандартных слитках с их физической поставкой в банк.

Как сообщалось, НБУ с 3 июля т.г. (постановление НБУ №250 от 20 июня 2012 года) разрешил комбанкам привлекать субдолг в золоте. При этом его стоимость ограничивалась ставкой (LIBOR минус GOFO) для двенадцатимесячного периода, которая устанавливается Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA).

Регулятор 389-тым постановлением допускает, что максимальная ставка может быть на уровне LIBOR минус GOFO плюс 1,5% готовых, но это с учетом комиссии, неустойки и других сборов согласно соответствующему договору о привлечении субдолга.

Постановление вступило в силу с момента его подписания.