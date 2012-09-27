Испания готовится принять новый бюджет жесткой экономии. Это новая попытка испанских властей избежать необходимости обращаться к ЕС и МВФ с официальным запросом о займе, сообщает ВВС.

Правительство объявит о планах дальнейших сокращений расходов и повышения налогов, призванных сэкономить 39 миллиардов евро (50 миллиардов долларов).

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что все слои испанского общества вынуждены пойти на жертвы.