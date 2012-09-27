Межбанк открылся ростом котировок - 8,1450/8,1520 грн/долл.

В четверг, 27 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,1450/8,1520 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2610/14, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4930/10,4875. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,2886/88 (среда — 1,2863/65).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.