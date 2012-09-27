В четверг вероятно дальнейшее падение пары EUR/USD - эксперт

На валютных торгах в четверг, 27 сентября, пара EUR/USD может вернуться в район 1,2940, также возможно ее дальнейшее падение до отметки 1,28, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, пара GBP/USD будет оставаться под действием рыночных настроений. Публикуемый сегодня отчет по ВВП Великобритании за 2 квартал вряд ли сможет вызвать большую активность. Данные лишь подтвердят нахождение экономики страны в рецессии. Если слабость EUR продолжится, вероятно укрепление GBP/USD у отметки 1,62.

Торги по USD/JPY будут зависеть от американских данных. Рынок труда остается одним из самых интересных релизов, учитывая слабость недавних показателей. Если и далее продолжится рост показателя заявок, движение к 77,00 совсем не исключено.

На торгах в четверг в центре внимания инвесторов будет бюджет Испании на 2012 год, а особенно перспективы мер жесткой экономии, которые уже вызвали активную реакцию населения по всей стране. Ситуация довольно сложная. С одной стороны, надо думать о настроениях внутри Испании и нейтрализовать протесты, а с другой стороны - надо работать с продолжающим расти дефицитом, который мешает получить помощь со стороны ЕС. Если сокращение расходов будет резким, то это может оказать поддержку EUR/USD, так как станет предвестником последующей просьбы о помощи.