Налоговая в январе-августе зарегистрировала 38,6 млн накладных с 377,5 млрд грн НДС

В едином реестре налоговых накладных в январе-августе 2012 года зарегистрировано 38,6 млн документов с суммой НДС в размере 377,5 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно данным ГНСУ, почти 95% данной суммы - это накладные с суммой НДС свыше 10 тыс. грн. Таких зарегистрировано около 4,2 млн на сумму 356,4 млрд грн.

Кроме того, более чем в 5 раз выросло и количество плательщиков, которые регистрировали накладные. Так, в январе-августе т.г. налоговые накладные зарегистрировали 118,9 тыс. плательщиков против 23,5 тыс. плательщиков годом ранее.

Налоговики напоминают, что регистрация накладной в едином реестре позволила упростить администрирование НДС и усовершенствовать процедуру возмещения налога.

Напомним, с 1 января 2012 года вводится регистрация в едином реестре налоговых накладных с суммами НДС более 10 тыс. грн и налоговых накладных на поставки подакцизных и импортируемых товаров.

До 2012 года для регистрации в реестре направлялись налоговые накладные с суммой НДС более 1 млн грн (с 1 января 2011 года) и более 100 тыс. грн (с 1 июля 2011 года).