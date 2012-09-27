Средняя зарплата в Украине снизилась до 3,073 тыс. грн

В Украине средняя заработная плата в августе 2012 года составила 3,073 тыс. грн, что на 2,5%, или на 78 грн, меньше, по сравнению с июлем.

По сравнению с августом 2011 года уровень средней заработной платы в августе 2012 года повысился на 14,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в августе т.г. наблюдался в Киеве - 4,571 тыс. грн (сократилась по сравнению с июлем 2012 года на 2,7%, по сравнению с августом 2011 года выросла на 12,7%), а также в Донецкой - 3,576 тыс. грн (-1,2%; +12,3% соответственно), Киевской — 3,369 тыс. грн (+3,1%; +17,7%) и Луганской областях - 3,19 тыс. грн (-1,2%; +14,5%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области - 2,196 тыс. грн (сократилась по сравнению с июлем 2012 года на 1,8%; по сравнению с августом 2011 года выросла на 14,1%), Херсонской - 2,278 тыс. грн (-5,1%; +13,8%), Черновицкой - 2,377 тыс. грн (-5,4%; +16,5%) и Черниговской областях — 2,382 тыс. грн (-3,7%; +17,2%).

В целом снижение уровня средней заработной платы в августе против июля 2012 года наблюдалось в 23 областях, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым, соответственно, данный показатель повысился в 1 области (Киевская область).

В частности, в августе т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,744 тыс. грн (-1,8%; +15,4%), в Винницкой области - 2,462 тыс. грн (-5%; +16%), Волынской - 2,411 тыс. грн (-4,5%; +16,8%), Днепропетровской — 3,172 тыс. грн (-2,7%; +12,4%), Житомирской - 2,393 тыс. грн (-5%; +12,8%), Закарпатской — 2,411 тыс. грн (-4%; +14,8%), Запорожской - 2,977 тыс. грн (-2,4%; +11%), Ивано-Франковской - 2,636 тыс. грн (-2,7%; +14,5%), Кировоградской - 2,468 тыс. грн (-3,6%; +13,2%), Львовской - 2,66 тыс. грн (-2,2%; +14,5%), Николаевской - 2,827 тыс. грн (-4,3%; +13,6%), Одесской - 2,721 тыс. грн (-2,1; +13,1%), Полтавской - 2,876 тыс. грн (-2,8%; +12,9%), Ривненской - 2,607 тыс. грн (-4,6; +17%), Сумской - 2,576 тыс. грн (-4,1%; +13%), Харьковской - 2,816 тыс. грн (-2,4%; +14,2%), Хмельницкой - 2,507 тыс. грн (-3,1%; +17%), Черкасской областях - 2,553 тыс. грн (-3,5%; +15,5%), в Севастополе — 2,799 тыс. грн (-4,9%; +13,6%).

По данным Госстата, фонд оплаты труда в январе-августе 2012 года составил 258,494 млрд грн, что на 16,8% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В августе фонд оплаты труда был начислен в размере 33,232 млрд грн.