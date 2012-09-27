Белорусское правительство запланировало бездефицитный госбюджет на 2013 год

Минск. В Беларуси на 2013 год запланирован бездефицитный государственный бюджет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил сегодня журналистам на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Палаты представителей Национального собрания министр финансов Беларуси Андрей Харковец.

«Доходы консолидированного бюджета Беларуси в 2013 году, по расчетам, составят 197 трлн белорусских рублей. Расходы также сформированы в размере 197 трлн руб., их доля в ВВП сохраняется на уровне текущего года», - сказал А.Харковец.

Он подчеркнул, что изменение экономической структуры бюджета носит позитивный характер и выражается в опережающем росте капитальных расходов над текущими.

«Сделан акцент на развитии социальной и экономической инфраструктуры», - отметил А. Харковец.

По его словам, бюджет традиционно будет иметь выраженный социальный характер.

«Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на выплату заработной платы, позволят обеспечить ее реальный рост на уровне, предусмотренном прогнозом. Опережающими темпами будет расти финансирование образования, науки и здравоохранения», - подчеркнул министр финансов Беларуси.

Как сообщал УНИАН, за август в Беларуси золотовалютные резервы (ЗВР) снизились на 89 млн долл. – до 8,159 млрд долл. (в июле – на 82 млн долл.).

При этом в национальном определении ЗВР Беларуси сократились на 1 млрд долл. – до минимального значения с начала года в 8,776 млрд долл.

По информации Нацбанка Беларуси, сокращение золотовалютных резервов в национальном определении связано в первую очередь с завершением сделки своп (операция по обмену активами) с Народным банком Китая.