Дефицит госбюджета Украины утроился

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-августе 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился более чем в 3 раза — до 16,655 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В т.ч. дефицит общего фонда составил 14,216 млрд грн, что более чем в 2 раза больше, чем годом ранее.

Доходы госбюджета за указанный период составили 220,712 млрд грн, что на 9,3% больше, чем за соответствующий период 2011 года. В т.ч. доходы общего фонда составили 188,451 млрд грн - на 11,1% больше, чем в январе-августе 2011 года.

Поступления в общий фонд налога на добавленную стоимость (НДС) составили 121,109 млрд грн (сумма возмещения НДС денежными средствами составила 31,083 млрд грн), налога на прибыль — 37,325 млрд грн, акцизного налога с произведенных в Украине товаров — 15,360 млрд грн.

В спецфонд госбюджета поступления составили 32,261 млрд грн.

Расходы госбюджета за январь-август т.г. составили 234,185 млрд грн, что на 14,5% больше соответствующего периода 2011 года, в т.ч. расходы общего фонда увеличились на 15% - до 203,162 млрд грн.

Расходы на погашение основной суммы долга за указанный период из госбюджета составили 45,887 млрд грн, а на обслуживание — 15,253 млрд грн, что на 9,8% больше чем в 2011 году.

Объем заимствований в госбюджет составил 79,711 млрд грн., в т.ч. в общий фонд — 76,755 млрд грн (в том числе выпуск ОВГЗ на пополнение уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 6 млрд грн). На внутреннем рынке было привлечено 52,776 млрд грн, от внешних источников — 26,935 млрд грн, В т.ч. в специальный фонд на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов развития - 2,956 млрд грн.

Поступления от приватизации государственного имущества за январь-август 2012 года составили 5,267 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы — 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.