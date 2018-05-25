Украина строит крутую пираМММиду...

Украина продолжает наращивать объем внешних заимствований путем размещения евробондов. С одной стороны, это позволяет ей погасить займы прошлых периодов, с другой – воздвигать все выше и выше кредитную пирамиду по принципу Мавроди (да простит нам правительство за вольное сравнение).

Как и в истории «МММ», в истории украинской кредитной пирамиды конец тоже наступит. И будут как "погибшие в лабиринте", так и те, кому достанутся "несметные сокровища".

Сейчас займы берутся быстрыми темпами под бодрые реляции. Какова будет тональность, когда наступят сроки погашения, во многом будет зависеть и от внешних и от внутренних факторов. Сейчас основной месидж - брать надо, вот мы и берем. Тем более, ситуация для "взятия" вроде бы удачная.

В тени, которые отбрасывают финансовые пирамиды, прячутся такие позитивы, как снижение под выборы инфляционных рисков, что традиционно для любой власти. Таким образом, вместо того, чтобы вкладывать средства, которыми, к примеру, обладают финансово-промышленные группы благодаря беспрецедентным преференциям, в производство, увеличивая свой экономический потенциал, мы то и дело отдаем по долгам, оставаясь ни с чем на перспективу. При этом остальной бизнес, который в принципе не может (да и не заинтересован по понятным причинам) как крупный помочь удержаться в кресле верхам, облагается неподъемными налогами. В результате, он не в силах подняться до надлежащего уровня, что блокирует послекризисное восстановление страны. К тому же власть продолжает практику отравления отношений с внешними инвесторами своими «демократичными» поступками и выбором направления интеграции, что негативно сказывается на имидже страны. Действуя вопреки экономической теории, добиться положительного результата невозможно. За одно только стоит похвалить наших финансистов, что момент размещения еврооблигаций подобран как нельзя удачно – угадали!

Попали «в десятку»

В июле Минфин разместил максимальный в истории Украины выпуск еврооблигаций на 2 млрд долларов. В сентябре Кабинет министров (постановлением №875 от 17 сентября 2012 г.) оформил доразмещение евробондов еще на 600 млн долл., увеличив таким образом сумму выпуска до 2,6 млрд долл. Погашение должно стояться в июле 2017 года. Основная сумма была размещена под 9,25% годовых, а доразмещение - по ставке выше номинала, что, в результате, позволило получить доходность довыпущенных бумаг на уровне 7,46% годовых.

В Минфине указывают, что произошедшее – крупнейшее размещение евробондов Украиной, включая многотраншевые позиции.

***Лид-менеджерами размещения еврооблигаций выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Сбербанк России/Тройка диалог и VTB Capital.

Аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович констатирует - правительство выбрало удачный момент для выхода на внешние рынки заимствований, «снизившиеся на глобальном фоне ставки и сузившиеся спреды позволили привлечь средства, пусть и в ограниченном объеме под ставку, существенно ниже номинальной».

Между тем, по мнению Котовича, 2017 год уже и так нагружен внешними выплатами, что негативно повлияло на формирование спроса, и, следовательно, снизило объем привлечений.

Брать легче, чем отдавать

Судя по ценным бумагам, по долговым выплатам самыми тяжелыми станут 2013-й и 2017-й годы. После такого мощного погашения, последующее время тоже не видится легким. Очень бы не хотелось, зная «аппетит» власти, чтобы данные сроковые периоды еще больше нагружались.

У регулятора свое видение. Так, председатель Нацбанка Сергей Арбузов заявил, что благоприятная ситуация, которая сложилась на внешних рынках капитала, открывает Министерству финансов возможность для новых заимствований в объеме 1-1,5 млрд долл.

Выхода правительства на внешние рынки заимствования не исключает и главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Она отметила, что исключительно благоприятная ситуация на мировых кредитных рынках позволила Министерству финансов снизить доходность размещения облигаций на 179 б.п. по сравнению с 9,25% по размещенным в июле бумагам. При этом, по ее словам, до выпуска у министерства уже было достаточно средств в иностранной валюте для осуществления всех долговых выплат до конца текущего года. Однако Кабмин нуждается в дополнительных заимствованиях для погашения внутренних долгов, финансирования дефицита бюджета, а также выплат по внешним долгам в 2013 году. «По нашим оценкам, правительству необходимо погасить эквивалент 1 млрд долл. по гривневым ОВГЗ до конца 2012 года и 2,3 млрд долл. в 2013 году», - сказала Белан.

Также она подчеркнула, что долговые выплаты правительства в иностранной валюте (в том числе по валютным ОВГЗ и муниципальным еврооблигациям Киева) составят до конца года 1,3 млрд долл. и 6 млрд долл. в 2013 году. Кроме того, НБУ должен выплатить 0,7 млрд долл. до конца этого года и 3 млрд долл. в 2013 году.

«Ввиду высокой нагрузки по выплатам долга, полагаю, что правительство продолжит привлекать средства на рынке еврооблигаций до тех пор, пока будут сохраняться благоприятные условия, но также будет осваивать менее привычные источники внешнего финансирования, как, например, двусторонние кредиты и валютные казначейские обязательства, размещаемые среди населения», - считает Белан.

Как отмечают эксперты, итогом накопления внешних долгов, по которым без роста экономики рано или поздно нечем будет расплачиваться, может стать только одно – дефолт. Если даже взять мировой пример, то, как правило, в таких случаях с кредиторами садятся за стол переговоров для решения, за счет чего можно погасить займы. Например, Аргентина рассчиталась продажей земли. Чем рассчитываться будет Украина? Возможно, газотранспортной системой, опять-таки землей, другими стратегическими активами. Хотя, они и так потихоньку уплывают если не соседям, так в руки ФПГ, что по сути одно и тоже.

Что касается планов верхов пополнить закрома за счет украинцев, то, по словам Арбузова, «спрос на валютные облигации для населения, дебютный выпуск которых запланирован на первую декаду октября, превышает предложение: количество уже поданных на покупку заявок выше объема дебютного выпуска на 200 млн долл.».

Как ранее заявляла директор Департамента государственного долга Галина Пахачук, первая эмиссия этих казначейских бумаг планируется в объеме порядка 200-300 млн долл. По ее убеждению, парламентские выборы, проведение которых состоится тоже в октябре, не повлияет на ход выпуска и размещения этих бумаг.

Вот таким образом Украина сейчас держится на плаву. Но это сейчас, а в дальнейшем?

Белан прогнозирует, что валовой внешний долг Украины к концу года может вырасти до 76-77% ВВП (в еврозоне по законодательству, госдолг не должен превышать 60% ВВП, дефицит бюджета - 3% ВВП, правда, только за 1 квартал госдолг стран еврозоны достиг 87% ВВП, что стало рекордным показателем за все время существования единой валюты - вырос с 85,3% в 2010 году и 79,9% в 2009 году).

По словам Белан, задолженность государственного сектора в первом полугодии текущего года сократилась на 9,5% (3,1 млрд долл.) - до 30 млрд долл. в связи с погашением 1,2 млрд долл. кредитов МВФ из резервов НБУ, а также выплатой правительством 1 млрд долл. по кредиту российского ВТБ и погашением 1,5 млрд долл. по еврооблигациям в июне.

При этом Белан обращает внимание на то, что задолженность частного сектора продолжает расти, увеличившись на 6,3% с начала года (5,8 млрд долл.) до 99 млрд долл., что составляет 77% общего госдолга. Объем торговых кредитов вырос на 2,8 млрд долл. с начала года до 20 млрд долл., составив около половины роста задолженности частного сектора в первом полугодии.

«Ожидается, что темпы сокращения государственного внешнего долга замедлятся во втором полугодии 2012 года в связи с осуществлением новых внешних государственных займов, хотя НБУ продолжит погашать кредиты МВФ из своих резервов», - сказала Белан.

«Мы прогнозируем, что валовой внешний долг увеличится до 76-77% ВВП к концу 2012 года, оставаясь на уровне 2011 года, однако ниже пика в 90%, достигнутого в 2009 году», - отметила эксперт.

Но Нацбанк успокаивает: госдолг за август сократился на 1% - до 61,5 млрд долл. Правда, с такими темпами снижения финансового напряжения мы далеко «не уедем». К тому же дефицит госбюджета к сентябрю вырос втрое - до 16,6 млрд грн.

Елена Быстрицкая (УНИАН)