На межбанке торги закрылись котировками 8,1455/8,1490 грн/долл.

В четверг, 27 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1450/8,1520, к 12:00 сузился спрэд 8,1455/8,1485. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1455/8,1490 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2610/14, к 12:00 цены понизились до 0,2607/11. К закрытию торгов цены вернулись к утренним значениям 0,2610/14. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,1450 (-0.0650).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2865/1,2900. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4730/10,4875, к 12:00 цены поднялись до 10,4820/10,4900. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4830/10,4915.