“ВТБ Банк” продаст портфель проблемных кредитов на 800 млн грн

“ВТБ Банк” (Киев) планирует продать портфель проблемных розничных кредитов общим объемом в 800 млн грн, которые были выданы в период 2008-2009 гг. Об этом заявил заместитель председателя правления “ВТБ Банка” Николай Суганяка на пресс-конференции в четверг.

“Я не могу пока назвать параметры этой сделки, потому что она еще не закрыта, она в процессе... Объем портфеля, который готовится к продаже, по сути уже готов и аудирован — это порядка 800 млн грн”, - сказал банкир.

По его словам, предлагаемый к продаже портфель будет разбит на несколько лотов в зависимости от срочности, вида кредитования и т.д.

Н.Сугоняка также сообщил, что по выданным в посткризисный период розничным кредитам “ВТБ Банк” имеет просроченную задолженность по автокредитам — менее 1%, по кредитам наличными — в пределах 7%, что является приемлемым уровнем для этого вида кредитов.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банковУкраины.

Активы банка на 1 июля составили 38,17 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 24,99 млрд грн, обязательства - 34,68 млрд грн, уставный - 5,416 млрд грн, собственный капитал - 3,49 млрд грн.

“ВТБ Банк” (г. Киев) в январе-июне 2012 года получил чистую прибыль в размере 382,9 млн грн.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) на 1 апреля 2012 года владел 99,9737% акций ПАО «ВТБ Банк».