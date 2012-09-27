Госструктуры РФ планируют заказать десятки самолетов Ан-140

Компания «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, ожидает до конца года подписать контракты на поставки государственным структурам России нескольких десятков самолетов Ан-140.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 27 сентября, сообщил журналистам директор по авиационному бизнесу ОАО «Русские машины» Сергей Лихарев.

По его словам, до конца года компания подпишет контракт на 11 самолетов Ан-140.

«Кроме того, мы ведем переговоры о подписании контрактов еще на несколько десятков самолетов, которые будут поставлены одной из российских госструктур», - сказал С.Лихарев.

Как сообщал ранее УНИАН,госпредприятие «Антонов» намерено в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» (проходит в Киеве с 27 сентября по 1 октября – УНИАН) подписать договор с российской компанией «Русские машины» о создании совместного предприятия по производству самолетов Ан-140. Об этом 26 сентября сообщил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

По его словам, Самарский авиазавод, являющийся партнером ГП «Антонов» по производству самолетов Ан-140, имеет достаточно большое количество заказов на эти машины.

«Поэтому мы намерены создать совместное предприятие, которое позволит нам интенсифицировать производство этого самолета. В дальнейшем мы планируем создавать совместные предприятия по каждому самолету, который мы производим, совместно с российскими партнерами. Такое СП будет заниматься продажей самолетов, их обслуживанием и подготовкой летного персонала», - сказал Д.Кива.

Напомним, что, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодняшний день состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).