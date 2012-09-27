Акционеры «Фидобанка» увеличили уставной капитал на 48%

Акционеры «Фидобанка» (г. Киев) на внеочередном собрании 25 сентября приняли решение об увеличении уставного капитала на 48% - до 1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Сообщается, что банк намерен осуществить частное размещение 32,431 млрд штук простых именных акций, номинальная стоимость одной акции - 1 копейка. Продажу акций планируется осуществлять выше номинала - по 1,6 копейки за одну акцию.

Размещение бумаг будет проходить в два этапа - с 19 ноября по 10 декабря 2012 года и с 11 по 13 декабря 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 7 июня 2012 г. шведская группа SEB объявила о завершении сделки по продаже своего украинского дочернего «СЕБ Банка» (г. Киев) группе компаний, собственником которых является Александр Адарич. До этого сообщалось, что SEB подписала соглашение о продаже своего розничного банковского бизнеса в Украине местной группе «Евробанка», подконтрольной А.Адаричу.

В июле т.г. было объявлено о переименовании «СЕБ Банка» в «Фидобанк».

Справка УНИАН. ПАО «Фидобанк» (ранее «СЕБ Банк» и Банк «Ажио») создано в 1991 году.

По состоянию на 1 июля 2012 года, по объему активов «Фидобанк» занимал 68-е место среди 176 банков с активами 2,422 млрд грн.