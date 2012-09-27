ЕС хочет ввести санкции против США за нелегальные субсидии “Боингу”

Брюссель. Европейский Союз хочет ввести торговые санкции против США в размере 12 млрд дол в год за нелегальные субсидии корпорации “Боинг”.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, с такой просьбой Комиссия обратилась сегодня в Орган решения споров Всемирной торговой организации (ВТО).

ЕС считает, что именно такие убытки он несет в результате нелегальной помощи из федерального бюджета США и из бюджетов отдельных Штатов корпорации “Боинг”.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Комиссия пришла к выводу, что США не выполнили своих обязательств относительно отзыва нелегальных субсидий или корректирования их негативного эффекта. В связи с этим Комиссия заявила о намерении продолжить рассмотрение этого вопроса в рамках ВТО.

В марте этого года Апелляционный орган ВТО отверг апелляцию США и, таким образом, признал, что в период с 1989 по 2006 год общая сумма незаконных субсидий “Боингу” составила от 5 до 6 млрд дол.

Кроме того, незаконные субсидии с 2006 по 2012 год составили еще 3,1 млрд дол.