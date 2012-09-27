Минюст предлагает упростить регистрацию предпринимателей

Министерство юстиции Украины предлагает изменить законодательство о государственной регистрации юридических и физический лиц-предпринимателей, упростив отдельные его положения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, соответствующий проект закона министерство вынесло на общественное обсуждение.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, проектом предлагается устранить ряд коллизий в действующем законодательстве.

Предлагается исключить положение, обязывающее всех юридических и физлиц-предпринимателей, созданных и зарегистрированных до 1 июля 2004 года, подавать государственному регистратору регистрационную карточку для включения сведений о них в единый госреестр.

Кроме того, предлагается исключить положение о том, что свидетельства о государственной регистрации юрлиц и физлиц-предпринимателей, оформленные с использованием бланков старого образца и выданные до 1 июля 2004 года, после наступления установленного законом срока считаются недействительными.