Испания разработала план экономии 50 млрд долл. Теперь может просить помощь у ЕС

Кабинет министров Испании представил новый бюджетный план, согласно которому страна сэкономит 50 млрд долл. Несмотря на необходимость бюджетных урезаний, в бюджете предусмотрено повышение пенсий.

Первый заместитель премьер-министра Сорайя Саэнс де Сантамария объявила о создании специального ведомства для отслеживания финансовых потоков.

Кроме того, Кабинет министров предложил 43 новых закона, направленных на открытие рабочих мест и повышение конкурентоспособности экономики.

Новый бюджет даст Испании возможность просить ЕС о новом пакете финансовой помощи до конца года.

На текущей неделе тысячи испанцев приняли участие в массовых протестах против бюджетных мер жесткой экономии, передает «Газета.Ru».