Цена золота достигла максимума с февраля на статданных из США и сообщений из ЕС

Цена золота выросла к концу торгов четверга, 27 сентября, до максимальной отметки с февраля текущего года на фоне статистики по количеству заявок по безработице за неделю из США, а также утверждения бюджета Испании на 2013 год.

К концу сессии декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex вырос в цене на 1,5%, или на 26,90 доллара, - до 1780,50 доллара за тройскую унцию.

Кроме того, с позитивом участники торгов отреагировали на сообщение китайского делового издания Shanghai Securities News о дискуссии среди членов правительства страны относительно новых мер экономического стимулирования. "Возможность дополнительных шагов по поддержке экономики есть, и это поддерживает рынки", - считает ассистент по управлению активами Oakbrook Investments Питер Янковскис, передает ПРАЙМ.

Рост цен на золото в 2011 году составил почти 10%. В результате одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным с 1920 года. За второй квартал 2012 года стоимость золота снизилась на 4%. За август цена на золото выросла приблизительно на 5%.