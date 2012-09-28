На торгах в пятницу пара EUR/USD укрепится на фоне слабеющего доллара - эксперт

На торгах в пятницу, 28 сентября, вероятно ослабление американской валюты, что может вылиться в укрепление пары EUR/USD у отметки 1,2960 с целью на 1,30, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, слабость доллара помимо «бюджетной истории» Испании обусловлена еще и другими факторами: потоками валют на родину в связи с репатриацией в конце квартала, а кое-где (в США) и финансового года. Напомним, сегодня день перебалансировки и закрытия позиций в целях бухгалтерского учета.

GBP/USD может продолжить свое восхождение. Публикуемый в пятницу отчет по деловой активности в сфере услуг, скорее всего, пройдет незамеченным. После прорыва 1,6270 стоит ожидать укрепление GBP/USD в районе 1,6315.

Ситуация с USD/JPY остается довольно опасной. Повсеместная слабость USD может способствовать прорыву сильной поддержки 77,60 с дальнейшей целью на 77,00.