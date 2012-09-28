Торги на межбанке открылись котировками 8,1460/8,1510 грн/долл.

В пятницу, 28 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1460/8,1510 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2633/37, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5280/10,5360. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова выросли – 1,2928/30 (четверг — 1,2886/88).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.