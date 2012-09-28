Азаров: Украина продолжает переговоры о пересмотре условий МВФ

Украина ведет переговоры о пересмотре условий МВФ относительно повышения тарифов для населения, которое «не выдержит гонки за тарифами». Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с руководителем Представительства ЕС в Украине Яном Томбински в четверг.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, премьер отметил важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом по программе stand-by, сообщив, что стороны ведут переговоры о пересмотре условий МВФ относительно повышения тарифов для населения, которое, по словам главы правительства, «не выдержит гонки за тарифами», принимая во внимание, в том числе, и высокие цены на российский газ для Украины.

Также Н.Азаров напомнил, что Украина ведет переговоры с Россией относительно пересмотра газового контракта.

Кроме того, отметил Н.Азаров, на сегодняшний день речь идет о модернизации газотранспортной системы Украины.

Украина также инициирует проведение Европейской энергетической конференции. «Мы рассчитываем на активную позицию Европейского Союза в этом вопросе», - сказал глава правительства.