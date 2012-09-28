Минфин в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в октябре планирует провести только два аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на октябрь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику аукционы планируется провести 16 и 23 октября. Инвесторам буду предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, на последнем сентябрьском аукционе 25 сентября Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 780,34 млн грн.

Минфин привлек 213,94 млн грн от размещение 5-летних ОВГЗ, 200 млн грн от размещения 7-летних облигаций, при этом основной объем привлечения обеспечило доразмещение 3-летних ОВГЗ с индексированной стоимостью - 366,39 млн грн.

Справка УНИАН. На 27 сентября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял — 189,911 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму — 92,912 млрд грн, банков — 76,677 млрд грн, нерезидентов — 4,191 млрд грн.