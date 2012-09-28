«Укрсоцбанк» увеличивает уставный капитал

Акционеры «Укрсоцбанка» на внеочередном собрании 27 сентября внесли изменения в Устав финансового учреждения, связанные с увеличение уставного капитала банка на 544,5 млн грн (на 43%) – с 1,27 млрд грн до 1,815 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте финучреждения.

«Увеличение размера уставного капитала поможет банку укрепить свой регулятивный капитал и даст возможность и в дальнейшем поддерживать своих клиентов», – цитируются в сообщении слова председателя правления «Укрсоцбанка» Бориса Тимонькина.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» (ТМ UniCreditBank) основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля составляли 39,99 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 28,55 млрд грн, обязательства – 33,56 млрд грн, уставный капитал – 1,27 млрд грн, собственный капитал – до 6,43 млрд грн.

«Укрсоцбанк» в январе-июне 2012 года получил чистую прибыль в размере 4,47 млн грн.

На 1 апреля 2012 года основными акционерами банка были украинская «Ферротрейд Интернешнл» прямое участие – 69,1456% и UniCredit Bank Austria AG прямое участие – 26,2693%, опосредованное – 69,1456%.