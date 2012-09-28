Доходы населения во II квартале выросли на 15%, подсчитал Госстат

Реальные имеющиеся доходы населения во II квартале 2012 года выросли на 15%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Номинальные доходы населения в апреле-июне т.г. выросли на 15,2% - до 345,492 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Имеющийся доход в расчете на одного человека во II квартале составил 5,749 тыс. грн, что на 742,5 грн больше, чем за аналогичный период в 2011 году.

В частности, доходы населения в виде заработной платы в апреле-июне 2012 года составили 144,831 млрд грн, прибыль и смешанный доход - 44,688 млрд грн, доходы от собственности - 17,24 млрд грн.

Доля социальной помощи и других госвыплат в структуре доходов за II квартал составила 40,2% - 138,733 млрд грн.

Сбережения населения во II квартале составили 24,457 млрд грн.

Расходы по итогам II квартала 2012 года выросли на 16,3% - до 345,492 млрд грн, в основном на приобретение товаров и услуг — 289,711 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, реальные имеющиеся доходы населения в I квартале 2012 года выросли на 10,6%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В целом доходы населения в январе-марте т.г. выросли на 14% - до 302,678 млрд грн.