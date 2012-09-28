Иностранные инвесторы увеличили отчисления налогов в госбюджет

Предприятия с иностранными инвестициями с начала года направили в государственный бюджет 22,3 млрд грн налогов, что на 3% больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В том числе, ими было уплачено 8 млрд грн НДС, на 24% больше, чем за аналогичный период в 2011 году). Местные бюджеты получили от инвесторов 6,2 млрд грн, на 18% больше прошлогодних показателей.

Предприятия с иностранными инвестициями характеризуются относительно высоким уровнем средней заработной платы — 3,7 тыс. грн по данным на 1 сентября 2012 года (в прошлом году — 3,28 тыс. грн).

В ГНСУ отмечают, что около 43 тыс. иностранных инвесторов за последние два года выбрали Украину как постоянную площадку для развития бизнеса.

Налоговики уверены, что стабильность присутствия иностранных инвесторов в украинской экономике достигнута, в том числе, за счет добросовестного выполнения государственных обязательств перед инвесторами. В текущем году инвесторы заявили к возмещению 11,4 млрд грн НДС, получили 12,3 млрд грн, из них 7,5 млрд грн в автоматическом режиме.

Кроме того, снизилось количество плановых документальных проверок предприятий с иностранными инвестициями по соблюдению налогового законодательства. Так, если в 2010 году было проведено 2,918 тыс. проверок, то в 2011 году — 1,834 тыс., а в январе-августе 2012 года - 853.

Как сообщал УНИАН, по данным Госналогслужбы, в августе 2012 года сумма автоматического возмещения НДС составила 2,2 млрд грн. При этом 900 млн грн получили иностранные инвесторы, в том числе 78 предприятий с европейским капиталом, работающих в Украине, получили возмещение НДС на общую сумму 752 млн грн.