Межбанк пятницы: закрытие торгов - 8,1480/8,1520 грн/долл.

В пятницу, 28 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1460/8,1510, к 12:00 цены поднялись 8,1500/8,1530. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к следующим значениям 8,1480/8,1520 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2633/37, к 12:00 цены повысились - 0,2634/38. К закрытию торгов цены снизились 0,2630/34. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,0500 (-0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2910/1,2960. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5280/10,5360, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5415/10,5495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,5310/10,5400.