«Аваль Брок» стала владельцем 58,85% акций «УкрКарт»

Инвестиционная компания «Аваль Брок» стала владельцем 58,8540% акций ЧАО «Украинская национальная расчетная карта» (платежная система «УкрКарт), говорится в сообщении размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

«Общество с ограниченной ответственностью «Аваль-Брок», ранее акциями общества не владело, стало владельцем пакета акций (ЧАО «Украинская национальная расчетная карта») в размере 1 412 495 штук, что составляет 58,8540% уставного капитала», - указывается в сообщении.

Справка УНИАН. Система «УкрКарт» обслуживает, помимо собственных карт, также карты систем MasterCard, Visa, American Express. Участниками системы являются более 40 украинских банка.

На 1 января 2012 года акционерами «УкрКарт» являлись: ООО «Новые газовые технологии» - 28,99%, ООО «Инвестэнерго» - 24,99%, инвестфонд «Комфортне місто» - 23,86%.