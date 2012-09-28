Медведев предложил Азарову включить рубль в первую группу валют

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Украины Николаю Азарову включить рубль в первую группу валют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 28 сентября в Ялте на Международном инвестиционном бизнес-форуме государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».

«Конечно, год (расчета в рублях – УНИАН) может быть и короткий срок, но мне кажется, если мы хотим успевать за временем, нам нужно двигаться быстрее. Если 40% расчета (между Украиной и Россией – УНИАН) осуществляется в рублях, то это повод призадуматься над тем, как оценивать российский рубль в Украине. Хотя это вопрос вкуса, если не хочется платить рублями, то в какой-то момент можно прийти к расчету юанями. Сейчас перед всей мировой экономикой эта дилемма стоит», - сказал Д.Медведев.

Этим заявлением Д.Медведев поддержал российских банкиров, высказавших аналогичное мнение.

В частности, такое мнение озвучил председатель правления банка ВТБ, президент финансово-банковского совета СНГ Андрей Костин.

«По нашим данным, около 40% экспорта Украина в России оплачивает уже рублями. Вместе с тем, рубль по классификации, которая существует в центральном банке Украины, не относится к первой группе валют. Это снижает возможность рубля к осуществлению ряда важных операций. Я бы просил правительство рассмотреть этот вопрос», - сказал банкир.

В ответ премьер-министр Украины Николай Азаров заявил: «Еще год вообще не стоял вопрос расчета в рублях, так? А мы уже с вами в рублях рассчитываемся – это шаг вперед? Шаг вперед. А дальше будем дальше двигаться».

Справка УНИАН. В сентябре 2008 года "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли. В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября 2011 года в Москве во время встречи С.АРБУЗОВА с и.о. министра финансов РФ Антоном СИЛУАНОВЫМ, руководством Центрального банка России и ОАО «Газпром» была достигнута договоренность об оплате потреблённого Украиной газа в рублях.

Тогда НБУ заявлял, что планирует и в дальнейшем проводить работу по валютной диверсификации в расчетах с основными торговыми партнерами Украины, как странами - членами Европейского Союза, так и Россией, Китаем и другими.

В декабре «Нафтогаз» впервые частично расплатился с «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре.