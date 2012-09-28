Пять банков возобновлены в статусе участников Фонда гарантирования вкладов

В статусе участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц возобновлены пять банков. Об этом сообщается на сайте Фонда.

В соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», который вступил в силу 22 сентября 2012 года, участниками фонда являются банки, участие которых в нем является обязательным, и которые приобретают статус участника фонда в день получения ими банковской лицензии.

Данный закон не предусматривает перевод участников фонда в категорию временных его участников, тем самым, отменяя понятие временного участника фонда как такового», - говорится в сообщении.

С учетом этого, с 26 сентября т.г. участниками Фонда гарантирования вкладов стали: «Банк Альянс», «Захидинкомбанк», «Интербанк», «Восточно-Промышленный коммерческий банк» и «Уникомбанк».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

Количество участников фонда, по состоянию на август 2012 года, составляло 168 банков, количество временных участников - 6 банков.