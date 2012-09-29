До конца года Кабмин выпустит облигации еще на 6,8 млрд грн.
13:01, 29 сентября 2012Финансы
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Правительство планирует до конца текущего года выпустить облигации на 6,8 млрд грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе международного форума участников рынка капитала представитель Министерства финансов Украины.
По его информации, 2 млрд грн. из этой суммы придется на долгосрочные облигации, 4,8 млрд грн. – на среднесрочные.
«Будем предлагать на последний квартал такие облигации как среднесрочные, долгосрочные и, возможно, с фиксированной стоимостью», - отметил представитель Минфина.
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