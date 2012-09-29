У Азарова планируют выпуск 2 серий казначейских обязательств. Объем первой - 100 млн долл

Правительство планирует выпустить две серии казначейских обязательств, которые будут предназначаться исключительно для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе международного форума участников рынка капитала представитель Министерства финансов Украины.

По его словам, объем первой серии составит 100 млн долл.

Он также добавил, что вторая серия казначейских обязательств будет выпущена только после удачного размещения первой серии.

По информации представителя Минфина, номинальная стоимость одной ценной бумаги будет составлять 500 долл, процентная ставка составит 9,2%.

Он также сообщил, что приказ о выпуске первой серии казначейских обязательств будет опубликован СМИ уже в ближайший вторник.