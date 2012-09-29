Общий объем заимствований в 2013 году составит 116,6 млрд грн. - проект бюджета

Общий объем заимствований на 2013 год составит 116,6 млрд грн.

Как сообщил в ходе международного форума участников рынка капитала представитель Министерства финансов Украины, такая цифра заложена в проект бюджета на следующий год.

По его словам, из общего объема заимствований 6,1 млрд грн. придется на спецфонд, 82,4 млрд грн. на внутренние заимствования и 34,2 млрд грн. – на внешние заимствования.