Общий объем заимствований в 2013 году составит 116,6 млрд грн. - проект бюджета
14:24, 29 сентября 2012Финансы
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Общий объем заимствований на 2013 год составит 116,6 млрд грн.
Как сообщил в ходе международного форума участников рынка капитала представитель Министерства финансов Украины, такая цифра заложена в проект бюджета на следующий год.
По его словам, из общего объема заимствований 6,1 млрд грн. придется на спецфонд, 82,4 млрд грн. на внутренние заимствования и 34,2 млрд грн. – на внешние заимствования.
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