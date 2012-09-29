Испании требуется финпомощь в 40 млрд евро для рекапитализации банковского сектора

Государственный секретарь по экономическим вопросам Испании Фернандо Хименес Латорре сообщил в пятницу, 28 сентября, что страна "запросит международную финансовую помощь в размере 40 млрд евро для рекапитализации банковского сектора".

Данное заявление он сделал после того, как были опубликованы результаты проверки крупнейших банков страны, проведенной аудиторской компанией "Оливер Вайман".

"Этот анализ должен развеять сомнения в прочности испанской банковской системы", - отметил Латорре.

Согласно представленным данным, для оздоровления сектора понадобится от 53,7 млрд евро до 59,3 млрд евро / при неблагоприятном сценарии/. Две трети необходимой суммы предоставит Евросоюз, а остальные средства будут изысканы внутри страны.

Эксперты "Оливер Вайман" провели стресс-тесты 14 крупнейших банковских групп страны, в руках которых находится до 90 проц активов банковской системы Испании. Как оказалось, больше всего в дополнительных средствах нуждается "Банкия" /Bankia/ - этой группе необходимо 24,7 млрд евро. Затем следуют банки "Каталония Кайша" /Catalunya Caixa/ - 10,8 млрд евро; "Новагалисия" /Novagalicia/ - 7,17 млрд евро; "Банк Валенсии" /Banco de Valencia/ - 3,46 млрд евро; "Банко Популар" /Banko Popular/ - 3,2 млрд евро; БМН / Banco Mare Nostrum/ - 2,2 млрд евро и объединение "Иберкаха"-"Либербанк"-"Каха-3" / Iberkaha-Liberbank-Kaha-tre/ - 2,1 млрд евро.

В то же время проверка показала, что еще семь банков - "Сантандер" /Santander/, ББВА /BBVA/, "Кайша" /Caixa/, "Сабаделл" /Sabadell/, "Кутчабанк" /Kutcha Bank/, "Банкинтер" /Bankinter/ и "Уникаха" /Unicaja/ - вполне могут обойтись без дополнительных финансовых вливаний.

В отличие от других стран, испытывающих финансовые трудности, Испании удалось договориться с институтами ЕС о том, чтобы помощь была оказана напрямую банкам, а не государству.

Представители Еврокомиссии, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка уже выразили удовлетворение результатами проверки, передает ИТАР-ТАСС.