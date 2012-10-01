В Украине с 1 октября повышаются социальные стандарты.

Согласно закону о государственном бюджете на 2012 год, прожиточный минимум с 1 октября устанавливается на уровне 1060 грн. С 1 декабря он будет повышен до 1095 грн.

Для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, устанавливаются такие размеры прожиточного минимума на 2012 год:

для детей до 6 лет: с 1 октября - 930 грн, с 1 декабря - 961 грн;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 октября - 1161 грн, с 1 декабря - 1197 грн;

для трудоспособных лиц: с 1 октября - 1118 грн, с 1 декабря - 1134 грн;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 октября - 856 грн, с 1 декабря - 884 грн.

Законом также установлена на 1 октября 2012 года минимальная заработная плата в месячном размере 1118 грн. С 1 декабря размер минимальной зарплаты будет повышен до 1134 грн; в почасовом размере: с 1 октября минимальная зарплата составит 6,7 грн, с 1 декабря - 6,8 грн.

Размер минимальной пенсии с 1 октября составит 856 грн.