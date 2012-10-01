На текущей неделе потенциал для укрепления евро будет ограничен - эксперт

На текущей неделе (1 - 5 октября) пара EUR/USD будет находиться под влиянием макроэкономических отчетов из США, и даже если статистика будет способствовать ослаблению доллара, потенциал для укрепления единой валюты, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, может быть ограничен - ситуация в европейской экономике продолжает ухудшаться.

Как отмечают аналитики, в качестве потолка движения может выступить уровень сопротивления 1,3280. С другой стороны, ожидать значительного движения вниз пары EUR/USD также не стоит. В качестве уровня поддержки просматривается отметка 1,2750.

Британский фунт также ожидает тяжелая неделя. В первые три дня Markit опубликует традиционные отчеты по индексам менеджеров по закупкам в промышленности, строительстве и сфере услуг. Кроме того, Банк Англии 3 октября огласит итоги своего очередного заседания. Ситуация в экономике Великобритании несколько улучшалась в последнее время, а поэтому фунт чувствовал себя более уверенно. При этом он продолжит сохранять свою высокую корреляцию с евро. В случае, если ситуация будет способствовать усилению «британца», то он может двинуться к отметке 1,64.

Пара USD/JPY выглядит очень привлекательной для покупок после того как приблизилась к поддержке 77,60. В случае ее преодоления вниз здесь можно ожидать интервенций со стороны Банка Японии. Серьезным негативным моментом, однако, выступает тот факт, что защитные ордера на закрытие логичны лишь в области 75,50.