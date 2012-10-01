Прогноз агентства Fitch по Индии и КНР укрепил доллар

Курс доллара к евро повысился к концу торгов пятницы, 28 сентября, на фоне решения международного рейтингового агентства Fitch ухудшить прогноз по росту ВВП Китая и Индии.

К закрытию сессии доллар подорожал к евро до 1,2859 доллара за евро против 1,2913 доллара за евро к концу предыдущей торговой сессии. К японской валюте доллар укрепился до 77,93 иены за доллар против 77,60 иены за доллар на закрытии торгов четверга.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос до 79,89 пункта с 79,56 пункта днем ранее.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по росту ВВП Китая по итогам текущего года до 7,8% с 8% ранее, а прогноз по росту ВВП Индии - до 6% с 6,5%. На понижение прогноза по развитию экономики Китая повлияло снижение объемов экспорта, а также попытки китайского правительства замедлить рост потребительских цен и цен на недвижимость. При этом эксперты агентства полагают, что до тех пор, пока не будет заметно существенное ухудшение ситуации на рынке труда КНР, от правительства страны стоит ожидать лишь незначительных мер по поддержке национальной экономики.

В то же время, ограничили позитивную динамику доллара к евро новости из Испании. Согласно итогам стресс-тестов, рекапитализация банков Испании потребует примерно 60 миллиардов евро, как и ожидали аналитики. При этом у семи банковских групп, совокупный портфель кредитов которых составляет 62% от общего портфеля всех испанских банков, нет потребности в дополнительном капитале, передает РИА "Новости".