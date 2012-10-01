Межбанк открылся котировками 8,1450/8,1550 грн/долл.

В понедельник, 1 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1450/8,1550 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2605/09, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4595/10,4745. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2846/48 (пятница, 28 сентября, – 1,2928/30).

В пятницу, 28 сентября, Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9930.